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الجزائر.. الحكم بالسجن على المُشجع الجزائري المُرحل من مصر

منذ يوم
عدد القراءات: 898
الجزائر.. الحكم بالسجن على المُشجع الجزائري المُرحل من مصر

قررت محكمة جزائرية سجن المشجع جزائري الذي تم ترحيله من مصر، على خلفية رفعه شعارا سياسيا أثناء بطولة كأس أمم أفريقيا الجارية.

جاء ذلك حسب إفادة  تقارير إعلامية، أكدت على أن محكمة الدار البيضاء قضت بسجن المشجع عاما نافذا وتغريمه 500 دولار، بسبب رفعه شعار "يتنحاو قاع" والذي يعني "يتنحون جميعا".

ويُعتبر هذا الشعار هو المتداول في الحراك الشعبي بالجزائر، وكان المشجع الجزائري قد رفع الشعار أثناء تواجده في القاهرة لتشجيع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، لذلك أتهمته المحكمة  برفع شعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

كما أدانت نفس المحكمة مشجعيْن آخرين بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ وتغريمهما 200 دولار، بتهمة إدخال ألعاب نارية إلى منشأة رياضية، من شأنها المساس بأمن الجمهور في إطار تظاهرة رياضية.
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الجدير بالذكر أن المشجع الجزائري كان قد رفع شعار "يتنحاو قاع"، خلال مُباراة منتخب بلاده "الجزائر" مع منتخب كينيا، والتي فاز فيها بهدفين نظيفين، كما أعتقل مشجعين آخرين لإشعالهما ألعابا نارية.

 

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