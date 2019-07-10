"مجتهد" يكشف تفاصيل صادمة عن فريق المهمات الخاصة لـ"بن سلمان"

نشر المغرد الشهير "مجتهد" على حسابه بتويتر، تفاصيل عن المجموعة المسئولة عن طيران المهمات الخاصة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وحسب ما كتبه "مجتهد"، فإن بن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة، وألّا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة.

وكشف مجتهد عن عناصر تلك المجموعة، مُشيرًا إلى أن المجموعة على رأسها "عبد الله محمد بشير السيد"، وأخوه "أحمد"، واللواء "عبد العزيز الفغم"، تحت غطاء تجاري من شركة نيكسز للطيران، موضحًا أن ابن سلمان أعطى حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة، بجانب خدمات النقل التي تؤديها بطائراتها.



وأشار مُجتهد إلى أن طبيعة عمل المجموعة، تتمثل في نقل النقد في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة.

وأوضح المُغرد الشهير عبر سلسلة من التغريدات، أن عبد الله السيد كان مديرا تنفيذيا في شركة "ناس" انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة.

وأضاف: بعد أن أصبح سلمان ملكا أدرك عبد الله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم "حارس الملك" وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء.

وإليكم سلسلة التغريدات التي كتبها "مُجتهد"...

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هذه سسلسلة التغريدات التي وعدتكم بها عن المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان، وكيف تشكلت وكيف تبناهم ابن سلمان وكمية الحماية والحصانة التي والنفوذ الذي يتمتعون به — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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لم يترك ابن سلمان مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة وأن لا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة، فمن هذه المجموعة وكيف وصلوا إليه — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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الأسماء هي عبد الله محمد بشير السيد وأخوه أحمد واللواء عبد العزيز الفغم، والغطاء التجاري هو شركة نيكسز للطيران التي إضافة لخدمات النقل التي تؤديها بطائراتها أعطاها ابن سلمان حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة. — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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تتضمن المهمات نقل النقد "الكاش" في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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وقصة تنامي نفوذ عبد الله السيد وتضخم قدراته المالية ونفوذه بشكل خرافي هو مثال نموذجي لصعود الأشخاص بشكل صاروخي في أنظمة دول المافيا مثل السعودية والإمارات، حيث يثق بك الطاغية فيفتح لك صنبور المال وأبواب الصلاحيات فلا يقف أمام قدراتك إلا رغبات سيدك — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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كان عبد الله السيد مديرا تنفيذيا في شركة ناس ثم انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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نجح عبد الله السيد في اختراق طيران آل سعود وصارت شركته تشغل عدة طائرات للعائلة الحاكمة إلى درجة أن السعودية طلبت نقل مكاتبه إلى جدة بعد اندلاع المظاهرات في البحرين في 2011 وذلك بسبب تنامي الحاجة لشركته في طيران العائلة الحاكمة وخوفا من تعطل الخدمة إذا بقيت في البحرين — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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حين تولى سلمان ولاية العهد وتصاعد نفوذ ابن سلمان تمكن ابن زايد من تقديم عبد الله السيد لابن سلمان الذي بدأ يستخدم خدمات شركة نيكسز لمهمات خاصة به، سواء بطائرات الشركة أو من خلال تشغيل شركة نيكسز للطيران الخاص لوزارة الدفاع التي كانت تحت تصرف ابن سلمان حين كان والده وليا للعهد — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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بعد أن أصبح سلمان ملكا وصارت السلطة عمليا بيد ابن سلمان أدرك عبدالله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم (حارس الملك) وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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الجدير بالذكر أن عبد الله السيد داهية في العلاقات، حيث لا يكاد يوجد مسؤول في وزارة أو جهة أمنية أو دبلوماسية أو اتصالات أو صحة أو بلدية إلا وقد وثّق علاقته فيه وكسبه بالمال أو بالنفوذ، إلى أن تحول لاخطبوط خطير له أذرع في كل مكان، لكن مع الأسف يضع كل هذه القدرة والموهبة في الحرام — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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بعد ذلك توسعت شركة نيكسز وأعطاها ابن سلمان حق تشغيل الجهات المذكورة أعلاه، وصار يثق بعبد الله السيد إلى درجة أنه اتفق معه على شفرة سرية لا يعرفها إلا هو وأخوه أحمد السيد الذي عين مديرا تنفيذيا للشركة، وكيف لا يثق ابن سلمان به وقد زكاه له الأب الروحي للجميع محمد بن زايد! — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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تضخمت الشركة بعد دعم ابن سلمان وفتحت فروعا في الصين والهند ومصر وباقي دول أفريقيا ولندن وباقي أوربا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى ذكر أمريكا الجنوبية فإن كل طياري الشركة من هناك وتحديدا فنزويلا والبرازيل والارجنتين وكولومبيا حفظا للسرية ومنعا لتسرب المعلومات لأطراف عربية — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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جاء هذا التوسع بعد دخول ابن سلمان شريكا مستخدما أحد الأشخاص كواجهة (نحتفظ باسمه)، وترتب على هذه الشراكة مزيد من الحصانة للشركة، فلا تستطيع أي جهة مسائلة الشركة أو عبد الله السيد وأخوه أحمد، حيث أعطاهما ابن سلمان ضوءا أخضر لتنفيذ ما يريدون بحماية ابن سلمان الكاملة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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طمع ابن سلمان في جني أموال من الشركة، فطلب من عبد الله السيد طرحها في سوق الأسهم بسعر يفوق سعرها الحقيقي عشرة أضعاف، وحين تلكأ عبدالله في قبول الفكرة طمأنه أن إدارة الشركة ستبقى بيده بشكل كامل ولن يؤثر طرحها في السوق في قدرته على التحكم فيها ولا في سريتها — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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واستغلالا لهذه الحصانة أنشأ عبد الله السيد -بدعم ومشاركة ابن سلمان- شركات أخرى، منها شركة خدمات مساج تحت مسمى علاج طبيعي (إيصال بنات مساج للمنازل)، وشركة أخرى لتوفير الخمور في أي مكان في المملكة، ولايزال لديه خيال خصب لمزيد من خدمات الموبقات والكبائر والعياذ بالله — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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ومما يجب ذكره وتأكيده أن عائلة السيد (المعروفة بنسبها لآل البيت) عائلة محافظة، وجد عبدالله كان إماما للحرم، ولذلك فإن عبد الله وأخاه أحمد نشاز بينهم، والعائلة متضايقة من وضعهما، ولولا الحماية التي يتمتع بها لأعلنوا رسميا البراءة منه، بل قررت العائلة أن لا يدعى لاجتماعاتها الكبيرة — مجتهد (@mujtahidd) July 9, 2019

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