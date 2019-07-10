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"مجتهد" يكشف تفاصيل صادمة عن فريق المهمات الخاصة لـ"بن سلمان"

منذ يوم
عدد القراءات: 1026
"مجتهد" يكشف تفاصيل صادمة عن فريق المهمات الخاصة لـ"بن سلمان"

نشر المغرد الشهير "مجتهد" على حسابه بتويتر، تفاصيل عن المجموعة المسئولة عن طيران المهمات الخاصة لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وحسب ما كتبه "مجتهد"، فإن بن سلمان لم يترك مهمة نقل المواد الحساسة والشخصيات الهامة لخدمات الطيران التابعة للجهات الحكومية المختلفة، بل وحدها تحت سلطة فريق صغير يعتمد عليه اعتمادا كليا، والهدف هو تضييق دائرة من يعرفون أسراره الخطيرة، وألّا يضطر لترتيب الرحلات في كل مرة.

وكشف مجتهد عن عناصر تلك المجموعة، مُشيرًا إلى أن المجموعة على رأسها "عبد الله محمد بشير السيد"، وأخوه "أحمد"، واللواء "عبد العزيز الفغم"، تحت غطاء تجاري من شركة نيكسز للطيران، موضحًا أن  ابن سلمان أعطى حقوق تشغيل طائرات الديوان الملكي والنقل الخاص لوزارة الدفاع وطيران أرامكو والطيران الخاص لأمن الدولة، بجانب خدمات النقل التي تؤديها بطائراتها.
 
وأشار مُجتهد إلى أن طبيعة عمل المجموعة، تتمثل في نقل النقد في عمليات غسيل الأموال، ونقل المخدرات والخمور، ونقل ضباط أمن الدولة المصريين والمستشارين الأمنيين، ونقل فرق الاغتيال والخطف، ونقل المخطوفين، والرحلات الخاصة من وإلى إسرائيل، ونقل المراسلات الحساسة، إضافة لنقل أشخاص مهمين في مهمات سرية وخاصة.

وأوضح المُغرد الشهير عبر سلسلة من التغريدات،  أن عبد الله السيد كان مديرا تنفيذيا في شركة "ناس" انتقل إلى الطيران الأميري في الإمارات فأعجب ابن زايد باستعداده لوضع مهاراته في خدمة الطغاة فتبناه ثم كلفه بإنشاء شركة وتسجيلها في البحرين حتى يمكن خلالها من اختراق آل سعود دون شبهة تدخل إماراتي، وكان هذا قبل وصول ابن سلمان للسلطة.

وأضاف: بعد أن أصبح سلمان ملكا أدرك عبد الله السيد أنه لا بد من شخص وسيط يسهل علاقته بابن سلمان فنجح في شراء اللواء عبد العزيز الفغم "حارس الملك" وأغراه بنسبة من شركة نيكسز، ومن لحظتها صار ابن سلمان تحت يده ٢٤ ساعة وصار يدخل الديوان وقصر الملك متى وكيف شاء.

وإليكم سلسلة التغريدات التي كتبها "مُجتهد"...

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