الجزولي: مع مدنية تتوافق عليها القوى السياسية المدنية لا تنفرد بها جهة بعينها

أكد د. محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، أنه مع مدنية تتوافق عليها القوى السياسية المدنية لا تنفرد بها جهة بعينها"، مشيرا إلي أن البرهان رئيس المجلس العسكري الإنتقالي ، غاضب من دعوتي إلى المدنية الكاملة.



وقال الجنولي: " أن البرهان قال بلغة حادة في لقاء يوم الخميس الماضي ، بحضور قيادة المنسقية ( انت ظللت تدعو إلى خروج الجيش من العملية السياسة).

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وأضاف الجزولي أنني قلت له ( انا مع مدنية كاملة في مستويات الحكم الثلاثة مجلس سيادة مدني كامل لا يوجد به عسكري واحد ، مشيرا إلي أن هذا الرأي قلته في مؤتمر صحفي يوم 1/1/2019 قبل سقوط النظام باربعة أشهر".