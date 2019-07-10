Responsive image

24º

12
يوليو

الجمعة

26º

12
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن اعتقال عدد من الضباط على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية
     منذ 9 ساعة
  • احتفالات عارمة في الجزائر بعد تأهلها إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية إثر فوزها على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح
     منذ 10 ساعة
  • المنتخب الجزائري يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح
     منذ 10 ساعة
  • عطل يصيب موقع "تويتر" في أنحاء مختلفة من العالم يؤدي إلى توقفه
     منذ 10 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: نسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة مع إيران وتحدثنا مع حلفائنا بشأن تخفيض التصعيد
     منذ 10 ساعة
  • شرطة جبل طارق تعتقل قبطان الناقلة الإيرانية غريس1 بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا وتصادر وثائق وأجهزة إلكترونية من الناقلة
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:57 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

باريس تعترف بملكيتها صواريخ كانت بحوزة قوات حفتر

منذ يوم
عدد القراءات: 699
باريس تعترف بملكيتها صواريخ كانت بحوزة قوات حفتر

اعترفت ، وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء 10 يوليو ، إن صواريخ "جافالين" المضادة للدروع، التي سيطرت عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، كان "من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب بليبيا".

وقالت أن "الصواريخ التي عثر عليها في ليبيا، لم يكن من المفترض بيعها أو نقلها لأي طرف".


وعثر على الصواريخ داخل أحد المواقع في غرفة العمليات المركزية لقوات حفتر، في مدينة غريان، بالإضافة لصناديق أسلحة أخرى، قادمة من القوات المسلحة الإماراتية، وفق البيانات المطبوعة على الصناديق.


يشار إلى أن السلطات التونسية كانت قد أوقفت في أبريل الماضي 13 مواطنا فرنسيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وبحوزتهم أسلحة قدموا برا من ليبيا ودخلوا تونس من بوابة رأس جدير الحدودية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers