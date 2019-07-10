باريس تعترف بملكيتها صواريخ كانت بحوزة قوات حفتر

اعترفت ، وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء 10 يوليو ، إن صواريخ "جافالين" المضادة للدروع، التي سيطرت عليها قوات تابعة لحكومة الوفاق الليبية، كان "من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية لمكافحة الإرهاب بليبيا".

وقالت أن "الصواريخ التي عثر عليها في ليبيا، لم يكن من المفترض بيعها أو نقلها لأي طرف".



وعثر على الصواريخ داخل أحد المواقع في غرفة العمليات المركزية لقوات حفتر، في مدينة غريان، بالإضافة لصناديق أسلحة أخرى، قادمة من القوات المسلحة الإماراتية، وفق البيانات المطبوعة على الصناديق.



يشار إلى أن السلطات التونسية كانت قد أوقفت في أبريل الماضي 13 مواطنا فرنسيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية وبحوزتهم أسلحة قدموا برا من ليبيا ودخلوا تونس من بوابة رأس جدير الحدودية.