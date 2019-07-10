الجزولي: يعلق علي تفاهمات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري

منذ يوم

علق د. محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، علي خبر تفاهمات بين قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري السوداني.



وقال الجزولي أن "من يظن أن تمزيق قحت مفيد للقضية الوطنية سطحي النظر".

وأكد "إن الإنقسامات في القوى السياسية تعقد المشهد وتطيل من أمد الأزمة والخاسر الأول محمد احمد الذي لا يعنيه كثيرا صراع النخب ولئن اختلف مع قوي الحرية والتغيير ".

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وحول فراغ لجنة صياغة إتفاق قحت العسكري من الصياغة النهائية علق بانه : يرجوا أن تكون الصياغة مطابقة لتصريحات رئيس المجلس العسكري وحديثه إلينا عندئذ تضيق مساحة الخلاف وتتضاءل الشقة".