الجزولي: الحر تكفيه الإشارة ولا داعي للإدارة

شدد د. محمد علي الجزولي ئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني ، علي انه غير معني بخطاب الإقصاء الذي تطلقه قوي الحرية والتغيير ، مؤكدا أنه يستنكره دفاعا عن حق الآخرين في المشاركة ، مشيرا إلي أن موسيقى إنقلاب مايو 1969 وإنقلاب يونيو 1989 عزفتها أيدي الإقصاء وشكلت غطاءا أخلاقيا لها.

وقال الجزولي أن الحر تكفيه الإشارة ولا داعي للإثارة ".

اقرا ايضا الجزولي: بعد الثورة لا يمكن أن فض المواكب السلمية بالقوة:

وأضاف "أنا غير معني بخطاب الإقصاء الذي تطلقه قوي الحرية والتغيير وغير مقصود به لأنها تتحدث عن من ظل مشاركا في الحكومة حتى سقوطها في 11 أبريل".

وأوضح أنه " لم أشارك في الحكومة منذ 30 يونيو 1989 وإلى 11 أبريل 2019 ".

وتابع" ذكرت قوي الحرية والتغيير في وثيقتها الدستورية المادة 11/3/1 ان المجلس التشريعي تكونه قوي الحرية والتغيير والقوى المشاركة في التغيير ولا أعرف مشاركا في التغيير اعلى مني صوتا".



وأكد علي أنه" يدعوا في مجلس السيادة والوزراء أن يكون من شخصيات مستقلة ولست شخصا مستقلا إذن لا نصيب لي فيهما" .