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الاحتلال: بالونات غزة أحرقت 35400 دونم منذ العام الماضي

منذ يوم
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الاحتلال: بالونات غزة أحرقت 35400 دونم منذ العام الماضي

أعلن الكيان الصهيوني اليوم الأربعاء 10 يوليو ،من خلال بيانات عن الحرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، انه تم حرق مساحة تزيد عن 34000 دونما خلال عام 2018. فيما تم حرق ما لا يقل عن 1400 دونما من الحقول منذ بداية عام 2019.

وأوضحت البيانات الني تم جمعها من قبل الصندوق القومي اليهودي وسلطة الطبيعة والمتنزهات وإدارة الإطفاء ، أن متوسط الحرائق اليومية في عام 2018 كان نحو 9 حرائق في اليوم و30 حريقا في أيام الذروة. أما في عام 2019 وصل معدل الحرائق إلى حريقين يوميًا و10 أيام الذروة.

واستخدم شباب المقاومة الفلسطينية طائرات ورقية وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية، وقتلها وجرحها آلاف المواطنين السلميين.

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