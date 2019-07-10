حكم بالسجن على ابنة الملك سلمان علي خلفية استخدام العنف ضد عامل بفرنسا

أصدرت محكمة باريس ، اليوم الأربعاء 10 يوليو ، حكماً غيابياً بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 يورو، على "حصة" ابنة العاهل السعودي "سلمان بن عبد العزيز" ، لإدانتها بطلب استخدام العنف على حِرفي مصري في العام 2016.

وجاء في حيثيات الحكم، اليوم الأربعاء، أنه يُشتبه في أن الأميرة "حصة" طلبت من حارسها الشخصي ضرب السّبّاك بعدما اتهمته ووبّخته لمحاولته التقاط صور للأميرة أثناء عمله في قصر والدها (بمنطقة أفينيو فوش بالعاصمة باريس في سبتمبر 2016)، الأمر الذي نفاه العامل المصري.

وقالت وكالة "رويترز"، التي اطّلعت على عريضة الدعوى: إن العامل "أشرف عيد" أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيَّد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.



واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق؛ للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسراً. وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

وقال "عيد" للشرطة: إن الأميرة "عاملته خلال ضربه كأنه كلب، وقالت له: سأُريك كيف تتكلّم مع أميرة، وكيف تتكلّم مع الأسرة المالكة".

وروى العامل للمُحقّقين أنه التقط صوراً بواسطة هاتفه النقال للحمَّام الذي كان ينبغي عليه إجراء الإصلاحات فيه، وكانت الأميرة "حصة" دخلت عندها الغرفة فتنبَّهت إلى أن السَّبّاك تمكَّن من "التقاط صورتها في المرآة".

واتهمته عندها بالتقاط صور لبيعها لوسائل الإعلام، واستدعت حارسها.

كما قال: إنه تمكَّن بعدها من مغادرة الشقة، لكن من دون أدواته التي قال: إنها صُودِرت.