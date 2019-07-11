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الجزائر.. سليمان شنين رئيسًا للبرلمان بعد فوزه بالتزكية

منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 573
الجزائر.. سليمان شنين رئيسًا للبرلمان بعد فوزه بالتزكية

اختار نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري مساء أمس الأربعاء، النائب "سليمان شنين"، لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، خلفا لمعاذ بوشارب المستقيل.
جاء ذلك بعد مشاورات اختار خلالها النواب بالإجماع النائب عن تكتل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء "سليمان شنين" رئيساً للهيئة التشريعية بعد انسحاب كل منافسيه، في سابقة هي الأولى في الجزائر.

ويعتبر شنين محسوبا على التيار الإسلامي، فقد كان من تلامذة مؤسسة حركة مجتمع السلم، الشيخ محفوظ نحناح، حيث قام فيها بمهمة الاعلام و الاستشارات السياسية.
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وبعد الانشقاقات التي حدثت في حمس، أسس سليمان شنين رفقة زملاء له حركة البناء الوطني في 22 مارس 2013، كما كان عضوا في مكتبها الوطني منذ التأسيس إلى الآن.

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