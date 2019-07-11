Responsive image

24º

12
يوليو

الجمعة

26º

12
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن اعتقال عدد من الضباط على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية
     منذ 9 ساعة
  • احتفالات عارمة في الجزائر بعد تأهلها إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية إثر فوزها على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح
     منذ 10 ساعة
  • المنتخب الجزائري يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح
     منذ 10 ساعة
  • عطل يصيب موقع "تويتر" في أنحاء مختلفة من العالم يؤدي إلى توقفه
     منذ 10 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: نسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة مع إيران وتحدثنا مع حلفائنا بشأن تخفيض التصعيد
     منذ 10 ساعة
  • شرطة جبل طارق تعتقل قبطان الناقلة الإيرانية غريس1 بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا وتصادر وثائق وأجهزة إلكترونية من الناقلة
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:57 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مُفخخة في عفرين بـ"سوريا"

منذ 20 ساعة
عدد القراءات: 486
قتلى وجرحى في انفجار سيارة مُفخخة في عفرين بـ"سوريا"

أشار  ناشطون سوريون إلى سقوط قتلى وجرحى، جراء تفجير سيارة مفخخة بمدينة عفرين شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

وحسب وسائل إعلام سورية، فإن الانفجار وقع على طريق ترندة في عفرين بريف حلب الشمالي، فيما ذكر ناشطون أن انفجارا آخر وقع في شارع الفيلات داخل مركز عفرين.
ومن جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن الانفجار نتج عنه مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.
اقرا ايضا :قوات بريطانية فرنسية إلى سوريا لمواجهة تبعات الانسحاب الأمريكي

&

;

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers