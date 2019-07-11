قتلى وجرحى في انفجار سيارة مُفخخة في عفرين بـ"سوريا"

أشار ناشطون سوريون إلى سقوط قتلى وجرحى، جراء تفجير سيارة مفخخة بمدينة عفرين شمال سوريا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

وحسب وسائل إعلام سورية، فإن الانفجار وقع على طريق ترندة في عفرين بريف حلب الشمالي، فيما ذكر ناشطون أن انفجارا آخر وقع في شارع الفيلات داخل مركز عفرين.

ومن جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن الانفجار نتج عنه مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.

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شهداء وجرحى بانفجار مفخخة في مدينة عفرين pic.twitter.com/TFdan8uM6v — ahmed asi (@ahmedalasi) July 11, 2019

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