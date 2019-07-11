احتجاجًا على شتم ملك السعودية.. صحفي صهيوني ينسحب من مناظرة تلفزيونية

قرر "إيدي كوهين" المحلل السياسي الصهيوني الانسحاب من مناظرة تلفزيونية، احتجاجا على شتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بألفاظ نابية.

جاء ذلك خلال مناظرة مع خبير شئون الشرق الأوسط "حسن مرهج" على قناة "أي 24 نيوز"، حيث تناولت المناظرة العقوبات الأمريكية المفروضة على نواب من حزب الله اللبناني، وحينما تهجم مرهج على سلمان قرر الخبير الصهيوني الانسحاب، مُعتبرًا أن شتم الملك السعودي خطا أحمر.

كما اعتبر كوهين أن الإسلام الحقيقي يتمثل في مواقف ملك السعودية والبحرين وحكام الإمارات، زاعمًا أنهم لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم.

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