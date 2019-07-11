Responsive image

24º

12
يوليو

الجمعة

26º

12
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • المجلس العسكري الانتقالي في السودان يعلن اعتقال عدد من الضباط على خلفية التخطيط لمحاولة انقلابية
     منذ 9 ساعة
  • احتفالات عارمة في الجزائر بعد تأهلها إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية إثر فوزها على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح
     منذ 10 ساعة
  • المنتخب الجزائري يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح
     منذ 10 ساعة
  • عطل يصيب موقع "تويتر" في أنحاء مختلفة من العالم يؤدي إلى توقفه
     منذ 10 ساعة
  • الخارجية الأمريكية: نسعى إلى حل دبلوماسي للأزمة مع إيران وتحدثنا مع حلفائنا بشأن تخفيض التصعيد
     منذ 10 ساعة
  • شرطة جبل طارق تعتقل قبطان الناقلة الإيرانية غريس1 بتهمة خرق العقوبات الأوروبية على سوريا وتصادر وثائق وأجهزة إلكترونية من الناقلة
     منذ 14 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:57 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الكونجرس يتسلم مشروع قانون لمراجعة العلاقات مع السعودية

منذ 17 ساعة
عدد القراءات: 516
الكونجرس يتسلم مشروع قانون لمراجعة العلاقات مع السعودية

 تقدم السيناتور "جيم ريش" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قانون يُطالب فيه بالضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان، كما انتقد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويُعتبر مشروع ريش هو الأحدث في الكونجرس الأمريكي، حيث طالب بتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، مُشيرًا إلى أن النظام السعودي مسئول عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

وجاء في نص المشروع الآتي..

"يرى الكونجرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة العربية السعودية أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد".

يُجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مراجعة العلاقات مع الرياض لن يعرقل مبيعات الأسلحة، لكنه يركز على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة.
اقرا ايضا :للمرة الثالثة.. السيسي يلتقي برئيس الكونجرس اليهودي العالمي

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers