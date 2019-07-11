الكونجرس يتسلم مشروع قانون لمراجعة العلاقات مع السعودية

تقدم السيناتور "جيم ريش" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمشروع قانون يُطالب فيه بالضغط على السعودية بشأن حقوق الإنسان، كما انتقد فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويُعتبر مشروع ريش هو الأحدث في الكونجرس الأمريكي، حيث طالب بتحميل السعودية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، مُشيرًا إلى أن النظام السعودي مسئول عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

وجاء في نص المشروع الآتي..

"يرى الكونجرس أنه منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد بسلطات كبيرة في الشؤون الخارجية والمحلية للمملكة العربية السعودية أظهرت حكومة السعودية سلوكا غريبا ومزعجا على نحو متزايد".

يُجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون مراجعة العلاقات مع الرياض لن يعرقل مبيعات الأسلحة، لكنه يركز على حظر سفر بعض أفراد العائلة الحاكمة.

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