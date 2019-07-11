حريق يلتهم سيارة ملاكي و3 أحواش بسوهاج.. وقتلي وإصابات

تسببت الحرائق التي شهدتها محافظات سوهاج خلال الأيام القليلة الماضية، في وقوع أضرار مادية وبشرية جسيمة، أبرزها موت أطفال وإصابة مواطنين ونفوق مواشٍ ، حيث أدي حريق مساء الاثنين الماضي بـ14 منزلا بناحية قرية كوم الحامض دائرة مركز طما ، إلي وفاة طفلة فى الخامسة من عمرها.

فيما نشب حريق، اليوم الخميس، فى حواش منزل بدائرة مركز دار السلام، وامتد لثلاثة آخرين، دون حدوث خسائر بشرية.

وامتدت النيران إلى 3 أحواش مجاورين، ملك ( أ . ع 60 سنة )، و ( أ . م 62 سنة )، و( ر . م 63 سنة ) مزارعين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لمناطق أخرى ، نتج عنه نفوق عدد من رؤوس الماشية، واحتراق سيارة ملاكى ملك الأول، وتروسيكل بدون لوحات معدنية ملك الثالث.

في سياق متصل، شب بمخزن أخشاب، بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، دون وقوع خسائر بشرية.