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محامي يتهم المستشفي الإيطالي بقتل والدته

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 308
محامي يتهم المستشفي الإيطالي بقتل والدته

قام "المحامي بالنقض نبيل فزيع"، اليوم الخميس، بتقديم بلاغ إلى مستشار النائب العام، ضد مدير مستشفي الإيطالي بالعباسية، يتهمه بقتل والدته نتيجة الإهمال الطبي.

وأكد البلاغ الذى يحمل رقم 7423 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 26 أبريل 2019، الساعة 6صباحاً، دخلت والدته المستشفى الإيطالي بحالة جيدة "اشتباه جلطة بالمخ".

وقال المحامي في بلاغه، أنه تم الاتصال تليفونياً بإدارة المستشفي قبل الدخول وأكدوا توفر الاستشاريين بقسم المخ والأعصاب، وعقب التوجه إلي المستشفي كانت حالتها مستقرة، وقامت إدارة المستشفي بإدخالها إلي قسم رعاية القلب وليس قسم المخ والأعصاب، بالإضافة إلي عدم تواجد استشاري بقسم رعاية القلب.

وتابع، أن الطبيب محمد معروف وآخر بالمستشفى، أكدوا أن النظام المتبع داخل المستشفى هو إعطاء جرعة "كالكسان" 60، علي الأقل كل 12 ساعة، إلا أن المحامي أخبرهم بأن هذا الأمر سوف يسبب نزيفاً فى المخ لوالدته بناء علي معلومات من أطباء متخصصين .

وأكد المحامي فى بلاغه أنهم قاموا بإعطاء والدته جرعتين "كالكسان"، يوم 26 أبريل الماضي 2019، وإعطائها جرعتين آخريين في صباح اليوم التالي 27 أبريل، وحقن "البلافكس" التي تسبب سيولة بالدم، و"الماريفان” و"الاسبوسيد"، مؤكداً أن جميعها تسبب سيولة بالدم مما ينتج عنه إحداث نزيف بالمخ.

وأوضح "نبيل" في البلاغ، أنه بتاريخ 27 أبريل الساعة 12 ظهراً قاموا بنقل والدته، إلي قسم رعاية القلب لخطورة حالتها وإصابتها بنزيف في المخ في قاع الجمجمة وغيبوبة عميقة، وتوفت صباح يوم الخميس 2 مايو 2019.

وطالب نجل المجني عليها في البلاغ، بفتح تحقيق عادل ومنصف واتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً.

 

 

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