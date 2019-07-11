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السعودية تحظر المنتجات المصرية أبريل 2020 إذا لم تحمل شهادة مطابقة

منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 750
السعودية تحظر المنتجات المصرية أبريل 2020 إذا لم تحمل شهادة مطابقة

أوضحت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن السعودية ستحظر دخول المنتجات المصرية إليها، بداية من أبريل 2020، إذا لم يحمل المنتج شعاراً وشهادة مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتستخدم المنتجات المصرية أكياساً قابلة للتحلل وصديقة للبيئة.

وأوضح رئيس شعبة البلاستيك، في تصريحات إعلامية، أن قرار الحظر السعودي سيشمل المنتجات التي يقل سمكها عن 250 ميكرون "وحدة قياس الأكياس"، ولم تحصل على شهادة تدل على أن نوعية هذه الاكياس قابلة للتحلل.

وأضاف، أن الحظر يشمل الأكياس والزجاجات والمنتجات والسلع، التي تستخدم البلاستيك كغطاء لها، مثل الثلاجا وغيرها....

 وأشار، إلى أن تكلفة التحول من أكياس عادية إلى قابلة للتحلل لا تتعدى 4%، كما أنه لن يكون هناك تغيير في خطوط أو ماكينات اللإنتاج بالمصانع.

وأوضح رئيس شعبة البلاستيك، أن الأكياس القابلة للتحلل تستخدم في فترة زمنية محددة، وتبدأ بالتحلل حيوياً في نهاية عمرها من 6 أشهر إلى 5 سنوات، بينما تستغرق الأكياس العادية نحو 400 سنة للتحلل، مما يعمل على تلوث البيئة.

ويذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، قامت بحظراً مؤقتاً على استيراد البصل من مصر في بداية العام الجاري.

وأرجع "مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية"، سبب الحظر إلى زيادة متبقيات المبيدات في البصل المصري بنسبة أعلى من الحد المسموح عالمياً.

وحظرت أيضاً في يونيو 2017، استيراد الفلفل والفراولة من مصر، واستيراد الجوافة في ديسمبر من نفس العام.

واعتمدت السعودية منذ شهر، شركتين للقيام بإجراءات الفحص، هما: "إنتر آكت"، و"تي يو في"، واللتان تشترطان فحص عينات كل حاوية يجرى تصديرها من مصر الي سعودية، وهذا يرفع تكلفة فحص العينات لتصل إلى 6% من سعر الشحنة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وضعف تنافس المنتج المصري في السوق أمام الأوروبي.

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