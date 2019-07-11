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خلافات تعطل صياغة اتفاق العسكري السوداني والحرية والتغيير

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 366
خلافات تعطل صياغة اتفاق العسكري السوداني والحرية والتغيير

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن المبعوث الإفريقي للوساطة بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير أشار إلى وجود "أسباب فنية" تحول دون إكمال اللجنة المشتركة عملها"، لافتة إلى أن الطرفين تحدثا عن "خلافات متعلقة بتفسير بعض بنود الاتفاق".

ونقلت عن عضو في اللجنة تأكيده، أن "الخلاف جوهري" حول صلاحيات مجلس السيادة، وهو ما حال دون التوصل للصيغة النهائية للاتفاق ، مضيفا أن المجلس العسكري "يصر على منح صلاحيات أوسع لمجلس السيادة، من بينها حق النقض لقرارات مجلس الوزراء".

وكان الوسيطان الأفريقيان في السودان، أعلنا الأربعاء، "إرجاء تسليم مسودة اتفاق الخرطوم النهائية للأطراف إلى الخميس لأسباب فنية فقط".

ويتضمن اتفاق تقاسم السلطة -الذي أعلن فجر 5 يوليو/ تموز الجاري وتم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي- تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان ، الأمر الذي اعترض عليه أحزاب معارضة أخري كون الأتفاق يتجاهل مذبحة فض الأعتصام التي قتل فيها نحو 120 شخص ، وأصيب العشرات.

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