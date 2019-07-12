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فيديو .. مصرع طفل صعقا بحمام سباحه بالمرج

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 479
فيديو .. مصرع طفل صعقا بحمام سباحه بالمرج

دفع طفل حياته ثمنا للإهمال داخل حمام سباحة خاص بأحد المواطنين في منطقة المرج صعقا بالكهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وضُبط المتهم وجار العرض على النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة طفل في العقد الأول من عمره، وكشفت التحريات أن الطفل أثناء وجوده داخل حمام السباحة صُعق بالكهرباء وتوفي على الفور، كما توصلت التحريات إلى أن حمام السباحة ملك أحد المواطنين وأنه دون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط صاحب حمام السباحة وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
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