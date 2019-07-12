إصابة 11 شخص في حادثين بالطريق الصحراوي

أصيب 11 شخص، اليوم الجمعة، فى حادثين منفصلين، على الطريق الصحراوى، فى وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى في اتجاه القاهرة، اصطدمت بسيارة أخرى، مما أسفر عن إصابة6 من ركاب السيارتين.

و كشفت التحريات حول الحادث الثاني، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في اتجاه الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابة 5 من ركاب السيارة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون.

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