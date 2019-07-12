Responsive image

29º

12
يوليو

الجمعة

26º

12
يوليو

الجمعة

 خبر عاجل
  • ندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا حي عبيد بقرية العيسوية في القدس المحتلّة
     منذ 45 دقيقة
  • تدهور الوضع الصحي للطفل الذي أُصيب بعيار ناري في البطن شرق جباليا.
     منذ حوالى ساعة
  • 3 إصابات إحداها بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على متظاهرين شرق خانيونس
     منذ حوالى ساعة
  • وزير الدفاع التركي: مفاوضاتنا بشأن منظومة باتريوت الأمريكية ما زالت مستمرة ونقيم العروض الخاصة بها
     منذ 2 ساعة
  • الفرقاطة البريطانية "HMS Duncan" تعبر مضيق البسفور بعد أن أعلنت لندن أنها سترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج العربي
     منذ 3 ساعة
  • إصابة طفل بالرصاص الحي في رأسه خلال قمع الاحتلال لمسيرة بالضفة الغربية
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:18 صباحاً


الشروق

4:57 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

إصابة 11 شخص في حادثين بالطريق الصحراوي

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 225
إصابة 11 شخص في حادثين بالطريق الصحراوي

أصيب 11 شخص، اليوم الجمعة، فى حادثين منفصلين، على الطريق الصحراوى، فى وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وكشفت التحريات، أنه أثناء سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى في اتجاه القاهرة، اصطدمت بسيارة أخرى، مما أسفر عن إصابة6 من ركاب السيارتين.

و كشفت التحريات حول الحادث الثاني، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص في اتجاه الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وانقلبت على جانب الطريق، مما أسفر عن إصابة 5 من ركاب السيارة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون.
اقرا ايضا :مقتل شخص وإصابة 11 بحريق هائل بأحد مصانع 6 اكتوبر

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers