الإمارات تستغيث بإيران للخروج من اليمن

كشفت عن عرض إماراتي لإيران يتضمن إعادة العلاقات بين البلدين، وتأمين حماية مشتركة والانسحاب من اليمن، إلا أنّ رد طهران كان سلبياً.

عرض إماراتي لإيران

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، الخميس 11 يوليو ،عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن وفداً إماراتياً رفيع المستوى زار طهران قبل أسابيع قليلة ، يحمل معه ثلاثة بنود للتفاوض من أجل استعداد الجانب الإماراتي للخروج من ​اليمن الأمر الذي رفضته إيران.

وقالت الصحيفة أن الوفد الذي زار طهران عقب التفجيرات التي استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط في ميناء الفجيرة ​الإماراتي في 12 من مايو الماضي ، حمل معه ثلاثة بنود للتفاوض، أولها إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها ، و توفير حماية مشتركة من البلدين للممرات البحرية لتأمين تدفق النفط من كل الدول المطلة على الخليج ،و استعداد الجانب الإماراتي للخروج من ​اليمن​.

وأكدت أنه بالرغم من أن الجانب الإيراني رد برفض العرض قائلاً إن الإمارات تجاوزت الخطوط الحمراء ، إلا إن الإماراتيون لم ييأسوا بعد الرد الإيراني الصارم، فتوسّلوا وساطة روسية مع طهران أثناء زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لموسكو​ في 25 يونيو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن خطوة الانسحاب الإماراتي ترجع إلى قرار بالانسحاب التدريجي يجري إظهاره على أنه تخفيض للقوات الإماراتية حتى لا يبدو كالهزيمة.

الإمارات تلقّت رسالة واضحة من حركة ​أنصار الله المعروفة بجماعة الحوثي ، بأن منشآتها الحيوية لن تكون هدفاً للقصف والمعركة ستكون حصراً مع السعوديين، ما يفسر تركيز القصف الأخير على الأهداف الحساسة ​السعودية​.

أرجعت الصحيفة السبب الرئيسي للتحول الإماراتي إلى النزيف البشري والخسائر الكبيرة في الإمارات، مع شعور بأن تبعات الحرب بدأت تترك تأثيرات استراتيجية على الاقتصاد القائم أساساً على التجارة والخدمات.

ونقلت الصحيفة معلومات عن اجتماع عقد قبل أسابيع بين أولاد زايد، محمد وهزاع وطحنون، وحاكم دبي محمد بن راشد، أبلغهم فيه الأخير، بوضوح، أن هناك ضرورة ملحّة للخروج مما وصفه المستنقع.

وقال محمد بن راشد: أن "صاروخ يمني واحد على شارع في دبي كفيل بانهيار الاقتصاد والتضحية بكل ما حققناه".

فيما أبدي حكام الفجيرة " خشيتهم من السياسة الإماراتية الحالية التي قد تجعل إمارتهم ساحة معركة مقبلة كونها واقعة على بحر عمان ومضيق هرمز".

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كما كشفت الصحيفة عن طلب إماراتي من ​القاهرة​ بالتوسط مع دمشق لإعادة تفعيل العلاقة معها بعد توقفها بسبب التغيرات في السياسة الأمريكية تجاه سوريا​.