الجزولي: أطفال الشهداء والمعتقلين ضحية جراح وطن وإقصاء معارضة

صرح د. محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية ، اليوم الجمعة 12 يوليو ، أن أطفال أسر الشهداء وبعض أسر المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق ضحية جراح وطن وصراع ساسة وفساد حكم وإقصاء معارضة".

جاء ذلك عقب زيارته برفقة العمدة محمود بخيت مساعد رئيس الحزب دولة القانون والتنمية للشؤون الإجتماعية والأهلية بعض أسر الشهداء وبعض أسر المعتقلين السياسيين من رموز النظام السابق.

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وقال الجزولي في تصريح خاص "للشعب":"أننا سنضمد الجراح بمصالحة وطنية لا تعني الإفلات من العقاب لكنها تعني العدالة الإنتقالية التي تطهر دماء جسد الوطن دون ان تهلكه وتزيد من آلامه وتعقد من أزمته.

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