انحرف عن مساره بعد دقيقتين.. فشل إطلاق قمر صناعي إماراتي

فشل إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "عين الصقر 1"، بعد انحرافه عن مساره.

وأعلنت شركة "ايرين سباس" في بيان، أن "الصاروخ الأوربي فيقا والذي يحمل القمر الصناعي "عين الصقر" انحرف عن مساره بعد دقيقتين من الإطلاق، مما أدى إلى فقدان القمر"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأضافت الشركة أن "التحليل المفصل لأسباب عدم النجاح لا يزال جاريًا".

وأوضحت الوكالة الإماراتية أن "التنسيق جار والإعداد لإطلاق القمر الصناعي عين الصقر /2 مما سيؤدي إلى مواصلة العمل بمنظومة عين الصقر التي صممت للعمل بقمرين أو قمر واحد".

ونشر ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مقطع فيديو من عملية الإطلاق عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".