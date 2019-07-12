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قتلى في هجوم على فندق في الصومال

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 214
قتلى في هجوم على فندق في الصومال

هاجمت  ثم هاجم مسلحون الفندق ما أوقع "العديد من القتلى"، وفق ما أفاد مصدر أمني وشهود.


وقال عبدي ولي محمد المسؤول الأمني المحلي لفرانس برس: "قتل العديد من الأشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، أثر هجوم لحركة الشباب الصومالية الجمعة بسيارة مفخخة فندقا في مدينة كيسمايو جنوب الصومال. وأضاف ليست لدينا حتى الآن أرقام دقيقة للضحايا، وعملية الإنقاذ لا تزال مستمرة".


وبدأ الهجوم عصرا حين انفجرت سيارة مفخخة عند مدخل فندق المدينة في وسط كيسمايو بحسب المصدر نفسه. ولم يكن قد انتهى عند الساعة 22.00 (19,00 ت غ) إذ كانت لا تزال تسمع أصوات طلقات نارية متفرقة.


وأضاف محمد: "دخل بعدها العديد من المسلحين (الفندق) لكن قوات الأمن ردت سريعا وخاضت معركة مع الإرهابيين في المبنى".


وأكد شهود مقتل العديد من الأشخاص بينهم ناشطة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي وزوجها، إضافة إلى صحفي محلي.

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