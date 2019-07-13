بسبب التعذيب.. استشهاد فلسطيني على يد المخابرات الإماراتية في اليمن

لقي شاب فلسطيني مصرعه، داخل السجون الإماراتية في مدينة مأرب بدولة اليمن، تحت وطأة التعذيب على يد المخابرات الإماراتية.

جاء ذلك حسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا على أن إن الشاب "سليم معروف" من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة قتل تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية، بعد اختطافه من مطار سيئون الدولي باليمن.

وحسب نشطاء، فإن معروف يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، ولديه خمسة أطفال، مُشيرين إلى أن المخابرات الإماراتية اعتقلته على خلفية الاشتباه بعلاقته بحركة المقاومة الإسلامية حماس.

اقرا ايضا :الإمارات تستغيث #بإيران للخروج من #اليمن

& ;

& ;

& ;

& ;

& ;

وفي سياق مُتصل نقل موقع "عربي 21" تصريحات من مصادر عائلية للشاب الفلسطيني، أكدوا على أن سليم كان مقيم في اليمن منذ 10 سنوات، منذ أن سافر للدراسة هناك، قبل أن يتخرج من قسم الشريعة ويعمل في مؤسسة دولية لدعم القدس وفلسطين.

&

#عاجل



مصادر عائلية : إستشهاد المواطن الفلسطيني *الشيخ سليم معروف* من محافظة خانيونس، في جمهورية اليمن العربية. — Mazen al Breem (@mazenbreem) July 12, 2019

;

&

مقتل الشاب سليم معروف من ( قطاع غزة ) تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية بعد اختطافه من مطار سيئون الدولي في اليمن pic.twitter.com/0sggcrCl31 — أركان الجزء الثالث (@am9628576) July 12, 2019

;

&

هذا الشهيد من قطاع غزة إستشهداليوم في اليمن

بكل حسرة وألم...

بكل حزن وألم نتلقى خبر استشهاد الأخ الشيخ/ سليم إبراهيم معروف في سجون الأمن السياسي في مأرب... والذي يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء... تقبله الله. pic.twitter.com/SIyT4zyBFw — سفيان قديح (@sofyan_qodeh) July 12, 2019

;