Responsive image

23º

13
يوليو

السبت

26º

13
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • صاروخ من غزة نحو أشكول
     منذ 16 ساعة
  • ندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا حي عبيد بقرية العيسوية في القدس المحتلّة
     منذ 19 ساعة
  • تدهور الوضع الصحي للطفل الذي أُصيب بعيار ناري في البطن شرق جباليا.
     منذ 20 ساعة
  • 3 إصابات إحداها بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على متظاهرين شرق خانيونس
     منذ 20 ساعة
  • وزير الدفاع التركي: مفاوضاتنا بشأن منظومة باتريوت الأمريكية ما زالت مستمرة ونقيم العروض الخاصة بها
     منذ 21 ساعة
  • الفرقاطة البريطانية "HMS Duncan" تعبر مضيق البسفور بعد أن أعلنت لندن أنها سترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج العربي
     منذ 21 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:19 صباحاً


الشروق

4:57 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

بسبب التعذيب.. استشهاد فلسطيني على يد المخابرات الإماراتية في اليمن

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 260
بسبب التعذيب.. استشهاد فلسطيني على يد المخابرات الإماراتية في اليمن

لقي شاب فلسطيني مصرعه، داخل السجون الإماراتية في مدينة مأرب بدولة اليمن، تحت وطأة التعذيب على يد المخابرات الإماراتية.

جاء ذلك حسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا على أن إن الشاب "سليم معروف" من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة قتل تحت التعذيب على يد المخابرات الإماراتية، بعد اختطافه من مطار سيئون الدولي باليمن.

 وحسب نشطاء، فإن  معروف يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، ولديه خمسة أطفال، مُشيرين  إلى أن المخابرات الإماراتية اعتقلته على خلفية الاشتباه بعلاقته بحركة المقاومة الإسلامية حماس.
اقرا ايضا :الإمارات تستغيث #بإيران للخروج من #اليمن

&;

&;

&;

&;

&;

وفي سياق مُتصل نقل موقع "عربي 21" تصريحات من مصادر عائلية للشاب الفلسطيني، أكدوا على أن سليم كان مقيم في اليمن منذ 10 سنوات، منذ أن سافر للدراسة هناك، قبل أن يتخرج من قسم الشريعة ويعمل في مؤسسة دولية لدعم القدس وفلسطين.

&

;

 

&

;

 

&

;

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers