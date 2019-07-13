الدفاعات الروسية تتصدى لهجوم طائرات مُسيرة على قاعدة حميميم

تمكن وسائل سلاح الدفاع الجوى الروسي يوم أمس الجمعة، من التصدي لهجوم على قاعدة حميميم الروسية الجوية في سوريا، باستخدام طائرات بدون طيار، دون وجود إصابات.

جاء ذلك على لسان اللواء "أليكسي باكين"، رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا حيث قال: حاول مسلحون من جماعات مسلحة مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية الليلة باستخدام طائرات بدون طيار من أراضى منطقة خفض التصعيد بإدلب، وقامت وسائل الدفاع الجوى الروسي فى الوقت المناسب بكشف، وتدمير 3 طائرات بدون طيار على مسافة آمنة من القاعدة الجوية.

وحسب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فإن نتيجة الهجوم لم تقع إصابات، أو أضرار مادية، وتعمل القاعدة الجوية الروسية بشكل طبيعي وكالمعتاد.