أنفوجرافيك.. خسائر التحالف البشرية في مواجهات الضالع بـ"اليمن"

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية انفوجرافيك، كشفت فيه عن حصيلة مواجهات الضالع وخسائر التحالف منذ أبريل حتى نهاية يونيو.

جاء ذلك حسب ما نشرته أنصار الله على موقعها نقلاً مصدر عسكري، أكدت على أن عدد قتلى في صفوف التحالف في جبهات الضالع منذ احتدام المعارك في أبريل حتى نهاية يونيو، بلغ أكثر من 315 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 1620 مصابا.

وحسب المصدر العسكري، فإن عدد القتلى في صفوف التحالف في جبهات الضالع خلال شهر يونيو بلغ أكثر من 94 بينهم 19 قياديا، مشيرا إلى أنه تم توزيع العديد من المشاهد المصورة التي توثق جزءا من الخسائر الكبرى في صفوف قوات التحالف خلال العمليات النوعية للجيش واللجان الشعبية والتي انتهت بتطهير مساحات واسعة ومواقع إستراتيجية.

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