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اغتيال الرئيس مُرسي.. فيلم وثائقي يستعرض أدلة قتل الشهيد

منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 558
اغتيال الرئيس مُرسي.. فيلم وثائقي يستعرض أدلة قتل الشهيد

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيلمًا وثائقيًّا قصيرًا بعنوان "اغتيال الرئيس مرسي"، تضمن عددًا من الفيديوهات والصور والأخبار والكتب، التي توثق تاريخ الرئيس الشهيد "محمد مرسي".

وتضمن الفيلم تصريحات للرئيس مرسي وأبنائه عن التهديدات بالقتل التي كان يتعرض لها، والجرائم التي يعاقب عليها القانون التي ارتُكبت بحقه، فضلا عن تصريحات بعض القانونيين عن الإهمال الطبي، وتقديم أسوأ الطعام، والمنع من مقابلته هيئة الدفاع عنه، والمنع مطلقا من الزيارة.

وحسب الوثائقي، فإن علامات جريمة القتل العمد كانت واضحة في اغتيال الرئيس مرسي، وأكبرها تركه أكثر مرة مُلقى على الأرض لنحو 20 دقيقة دون أن يحرك أحدهم ساكنا، وهو ما تكرر 6 سنوات من نفس المعاملة.
اقرا ايضا : "شاهد".. « #مكملين» تبث أول فيلم وثائقي عن وفاة #الرئيس_مرسي

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