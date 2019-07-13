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مجتهد: بن سلمان يسعى لإغلاق مطار أبها ليلاً

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 262
مجتهد: بن سلمان يسعى لإغلاق مطار أبها ليلاً

أكد المغرد الشهير "مجتهد"، على وجود توجيهات سرية بالسعودية لإغلاق مطار أبها الدولي ليلاً.

جاء ذلك في تغريدها كتبها مُجتهد مساء أمس الجمعة، أشار فيها إلى وجود توجهات سرية لإغلاق مطار أبها من السادسة مساءًا وحتّى السادسة صباحاً،بسبب عجز الدفاعات الجوية السعودية عن حماية المطار من قصف قوات جماعة أنصار الله.

واختتم مجتهد تغريدته قائلاً: يبدو أن توجهات مماثلة ستصدر لمطارات أخرى، مما يُعتبر رفعًا للراية البيضاء بدلاً من القدرة على المواجهة، وسلم لي على عاصفة الحزم.

يُجدر الإشارة إلى أن جماعة أنصار الله، كانت قد كثفت هجماتها  قوات بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن أبها ونجران وجازان، حيث وصل العدد إلى 10 عمليات لسلاح الجو المسير استهدفت مطار أبها، و7 عمليات على مطار جازان، و3 عمليات على مطار نجران وعملية على قاعدة خميس مشيط.
اقرا ايضا :مجتهد" يكشف تفاصيل صادمة عن #فريق_المهمات الخاصة لـ"بن سلمان"

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