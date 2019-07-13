تأجيل لقاء "العسكري" وقوى "الحرية والتغيير" لأجل غير مسمى

أعلن مصدر مطلع بقوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان إن اللقاء المعلن عقده مساء السبت 13 يوليو ، بينهم والمجلس العسكري الانتقالي للمصادقة على "اتفاق الخرطوم" تم تأجيله إلى أجل غير مسمى ، مضيفا أن "التأجيل جاء للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية في قوى التغيير".

وقال المصدر:" "قدمت لنا وثيقتان (إعلان سياسي ودستوري) تضمنتا نقاط لم تنجح اللجنة الفنية لصياغة الاتفاق في وضع صيغة موحدة لها.



وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية" ، والاتفاق على الاجتماع يوم غد السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري