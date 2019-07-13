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"العدالة أولا" شعار مسيرات وسط السودان في أربعينية فض "الاعتصام"

منذ 2 ساعة
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"العدالة أولا" شعار مسيرات وسط السودان في أربعينية فض "الاعتصام"

انطلقت مسيرات احتجاجيه واسعة بشارك مئات السودانيين، اليوم السبت 13 يوليو ، تحت شعار "العدالة أولا" التي دعت إليها "قوى الحرية والتغيير"، بمدينتي الخرطوم ومدني، وسط البلاد ، بمشاركة مئات الطلاب الجامعيين في الخرطوم وأم درمان، خرجوا في مظاهرات استجابة للدعوة، وهم يحملون صورا لضحايا فض الاعتصام.

وأفاد شهود عيان في أحاديث منفصلة، للأناضول، بأن متظاهرين خرجوا في منطقة "الحاج يوسف"، شرقي الخرطوم، وآخرين في مدينة مدني وسط البلاد، استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير.

وتأتي الحشود، قبل ساعات من الموعد الذي أعلنته، قوى الحرية والتغيير، لانطلاق مواكب "العدالة أولا" التي دعت إليها، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

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