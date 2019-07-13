حزب المؤتمر السوداني يتهم قوات الأمن باعتقال 6 ناشطين

أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، السبت 13 يوليو ، في بيان، أن قوات الأمن السودانية اعتقلت 4 ناشطين بالخرطوم، مساء الجمعة أثناء توزيعهم مطبوعات للدعوة لمواكب (مسيرات) "العدالة أولا"، و2 من أعضاء الحزب، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية بولاية جنوب دارفور.

وحمل الحزب، في بيانه، المجلس العسكري، مسؤولية سلامة "مواكب العدالة" وأمنها، التي خرجت السبت، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

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وخرج مئات المتظاهرين، السبت، في مواكب "العدالة أولا"، في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.