Responsive image

31º

13
يوليو

السبت

26º

13
يوليو

السبت

 خبر عاجل
  • سرايا القدس: قيادة المجلس العسكري أكدت للوفد الأمني المصري على أن تهديدات نتنياهو والاحتلال الإسرائيلي لن تدفع بالحركة أن تكون مكتوفة الأيدي وأنها جاهزة للرد على أي فعل إسرائيلي يستهدف المواطنين والمقاومة
     منذ 4 ساعة
  • عاجل . الشرطه تطلق الغاز المسيل على الأهالى بمنطقة السلام بالقاهره لرفض الأهالى إزالة منازلهم
     منذ 6 ساعة
  • صاروخ من غزة نحو أشكول
     منذ 23 ساعة
  • ندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا حي عبيد بقرية العيسوية في القدس المحتلّة
     منذ يوم
  • تدهور الوضع الصحي للطفل الذي أُصيب بعيار ناري في البطن شرق جباليا.
     منذ يوم
  • 3 إصابات إحداها بالرصاص الحي باعتداء قوات الاحتلال على متظاهرين شرق خانيونس
     منذ يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:19 صباحاً


الشروق

4:57 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:36 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

حزب المؤتمر السوداني يتهم قوات الأمن باعتقال 6 ناشطين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 143
حزب المؤتمر السوداني يتهم قوات الأمن باعتقال 6 ناشطين

أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، السبت 13 يوليو ،  في بيان، أن قوات الأمن السودانية اعتقلت 4 ناشطين بالخرطوم، مساء الجمعة أثناء توزيعهم مطبوعات للدعوة لمواكب (مسيرات) "العدالة أولا"، و2 من أعضاء الحزب، عقب تنفيذهم وقفة احتجاجية بولاية جنوب دارفور.

وحمل الحزب، في بيانه، المجلس العسكري، مسؤولية سلامة "مواكب العدالة" وأمنها، التي خرجت السبت، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
اقرأ أيضا   : مؤتمر الأمة  السوداني: " العسكري" يقف حجر عثرة أمام مطالب الثورة

وخرج مئات المتظاهرين، السبت، في مواكب "العدالة أولا"، في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers