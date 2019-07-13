موقف الرياض الحقيقي من مغادرة الإمارات لليمن

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، عن دبلوماسيين سعوديين قولهم ، أن السعوديين شعروا بخيبة أمل عميقة من جراء القرار الإماراتي بخفض قواتهم في اليمن ، مؤكدين أن "مسؤولون بالبلاط الملكي السعودي تدخلوا شخصياً لمحاولة ثني الإماراتيين عن الانسحاب من اليمن".

وأوضحت أن من أسباب تجنب الإماراتيين الإفصاح علناً عن انسحابهم من اليمن "الحد من استياء السعوديين".

والاثنين الماضي، قالت الإمارات إن قرار تخفيض عدد قواتها في اليمن يأتي في إطار نقل الاستراتيجية العسكرية إلى "السلام أولاً"، على حد تعبيرها.

وكانت وسائل إعلام قالت، في وقت سابق، إن الإمارات بدأت بسحب معظم قواتها من الحملة العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ، حيث سحبت دباباتها ومروحياتها القتالية ومئات العسكريين، ومن ضمنهم المرابطون بالقرب من ميناء الحديدة في اليمن.

وعزت وسائل الإعلام الخطوة الإماراتية إلى "تصعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لافتة إلى أن أبوظبي متخوفة من أنها قد تصبح أحد الأهداف الرئيسية في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران"، على حد قولها.