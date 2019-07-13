حزب سوداني: مسودة "اتفاق العسكري والتغيير" لا تحقق أهداف الثورة

اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أكبر أحزاب "قوى الإجماع الوطني"، اليوم السبت 13 يوليو ، في بيان صادر عنه أن مسودة اتفاق الخرطوم، بين "العسكري" وقوى "التغيير"، "تكرس الثورة المضادة" ، مشددا على رفضها والتمسك بـ"مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي".

وقال أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و"المؤسسات القمعية"، بما في ذلك "الدعم السريع"، بقيادة محمد دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض "اعتصام الخرطوم".

واعتبر أن " المسودة لا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية".

كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية "التي تمس السيادة الوطنية"،خاصة الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.

واشار إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67 بالمئة، من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير ، كما انها تمنح مجلس السيادة "حصانة فوق القانون"، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل/نيسان الماضي وحتى تاريخ الاتفاق.

وأضاف أن مجلس السيادة المقترح "يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي".



كما جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.

والجمعة، أعلن "الشيوعي" رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية ، متهما أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن "مجازر وجرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، يوم 3 يونيو الماضي.