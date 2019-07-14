ابتداء من اليوم.. رفع أسعار البنزين في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية ابتداء من اليوم الأحد، بشكل رسمي.



جاء ذلك في بيان صادر عن شركة "أرامكو" التي أكدت على أنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.

وحسب بيان أرامكوا: فإن تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.



وأثار قرار الرياض موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت كالآتي..



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يعني والله ما أفهم، هالـ"مئات الملايين" اللي تُصرف على 'الترفيه' .. كيف تعطي أولوية للترفيه وتترك 'الأساسيات' ؟ ، والله موب معقول اللي يصير، بنية تحتية، سكن، بطالة .. متروكة كل هالأولويات ويُعوض العجز والإصلاح الإقتصادي بجيب المواطن؟ وتروح كلها لترفيه ماصخ وحفلات مالها فايدة؟ — Abdullah (@CasaAcMilan) July 13, 2019

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معقولة ما فينا رجل رشيد .

يدخل على الملك ويشكي له الوضع وتضرر الناس .

ويعلمهم أننا ما نبغى نصير مثل الشعب المصري المواطنين طبقتين غنية وفقيرة والثانية الأغلب .

حنا دولة غنية وما نحتاج نتبع سياسة أي دولة في إفقار الشعب . — المخرج عاوز كدا (@Asmari__) July 13, 2019

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