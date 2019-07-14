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ابتداء من اليوم.. رفع أسعار البنزين في السعودية

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 288
ابتداء من اليوم.. رفع أسعار البنزين في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع أسعار البنزين في السوق المحلية ابتداء من اليوم الأحد، بشكل رسمي.
 
جاء ذلك في بيان صادر عن شركة "أرامكو" التي أكدت على أنها رفعت أسعار البنزين في السوق المحلية ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعا من 2.10 ريال.
وحسب بيان أرامكوا:  فإن تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وسوف تكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.
 
وأثار قرار الرياض موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت كالآتي..
 

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