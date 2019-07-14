السودان.. الحرية والتغيير تُبدي تحفظها على 6 نقاط في مسودة الاتفاق

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، رفضها نقاط عدة تتعلق بمسودة الاتفاق مع المجلس العسكري، مُشيرة إلى أنها في الوقت ذاته تخضع للدراسة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرية والتغيير اليوم الأحد قالت فيه: عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيدا للتوقيع على الاتفاق النهائي، ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية، وفقا لإعلان الحرية والتغيير".

وأضاف البيان: اللجان الفنية التابعة للحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقيات السياسية مع المجلس العسكري، إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين، هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، موضحًا أن الوثيقتين حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة، دون تحديد سقف زمني.

وحسب المُعارضة السودانية، فإن وفد التفاوض التقى بالمجلس العسكري مساء الخميس الماضي، أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط هم...

النقطة الأولى: متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة لشخص آخر مدني يتقف عليه الطرفان.



النقطة الثانية: تشمل مدة الفترة الانتقالية وهي 30 شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، منها 21 شهرا تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهرا تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.

النقطة الثالثة: تتعلق بمجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسه من قبلنا، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى التغيير".

النقطة الربعة: تنص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقا، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.

النقطة الخامسة: تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل، فيما تطرقت النقطة الأخيرة إلى "دعوة المجتمع الدولي والاقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.

يُجدر الإشارة إلى أن الوسيط الإفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، أعلن تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الأحد، بعد طلب الحرية التغيير المزيد من التشاور، في الاتفاق الذي تم بين العسكر وتحالف الحرية والتغيير يوم 5 يوليو الحال.