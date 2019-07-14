مُجتهد: الاعتذار شرط السُعودية للإفراج عن المُفكر "سفر الحوالي".. والأخير يرفض

أشار المغرد الشهير "مجتهد"، إلى أن السلطات السعودية قدمت عرض للداعية والمفكر "سفر الحوالي"، بعد نحو عام على اعتقاله.



وحسب ما كتبه مُجتهد على حسابه بتويتر، فإن السلطات عرضت على الحوالي الاعتذار عن الكتاب الذي ألّفه ضد سياسات النظام السعودي، وكان سببا في اعتقاله، مقابل إطلاق سراحه، وفي حال رفض العرض سيتم مضاعفة معاناته.

أضاف: كتب الحوالي لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد.

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الشيخ سفر الحوالي يتلقى عرضا بإطلاق سراحه إن كتب اعتذارا وإذا رفض أن تتضاعف معاناته، فماذا كتب ؟

كتب لهم ورقة ظنوا أنها اعتذار، فإذا هي مختصر لما جاء في كتابه عن رأيه في آل سعود و ابن سلمان، أعاد صياغته على شكل نصيحة وتحذير من عواقب وخيمة إذا لم يتوقف الظلم والطغيان والفساد! — مجتهد (@mujtahidd) July 13, 2019

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