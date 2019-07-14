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ارتفاع ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 82 شخصا

منذ حوالى ساعة
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ارتفاع ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 82 شخصا

ارتفع عدد ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية التونسية الأسبوع الماضي إلى 82 قتيلا، وفق ما أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصا الذين كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي.

وانطلق القارب المطاطي الأسبوع الماضي من مدينة زوارة الليبية (120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس) وعلى متنه 86 مهاجرا وفقا لمسؤول في الحرس البحري فضل عدم كشف هويته.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد .

ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا على الرغم من أن الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب ودعم قوات خفر السواحل الليبية. وكان 65 مهاجرا قد غرقوا في مايو أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس.

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