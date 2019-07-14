منظمة حقوقية: بيان داخلية الكويت حمل تهويلا لتبرير تسليم المعتقلين

أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن اعتقال الكويت مواطنين مصريين، دون العرض على جهة قضائية مختصة، يُعتبر عملا تعسفيا مدانا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة، أكدت فيه على أن بيان الداخلية الكويتية تضمن تهما جزافية لتضليل وترهيب الجمهور، موضحًا أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وقالت المنظمة: إن وما أرفق معه من فيديو أعلنت فيه ضبط خليه إخوانية إرهابية عناصرها مصريون دخلوا البلاد هربا من مصر بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة.

وتابعت المنظمة: بيان وزارة الداخلية الكويتية حمل تهويلا، لتبرير تسليم المعتقلين دون العرض على القضاء المختص وتضليلا للرأي العام باستخدام مصطلحات عكف النظام المصري على استخدامها لشيطنة المعارضين.

وأوضحت المنظمة أنه "كان بالأحرى بوزارة الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل.

وحسب بيان المنظمة الحقوقية، فإن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت، تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية، مُشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى تقوم بها الكويت بتسليم أشخاص دون عرضهم على الجهة القضائية المختصة، حيث سلمت طلال آل رشيد للسعودية بطريقة أشبه بالخطف.

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واختتمت المنظمة بيانها محملة الحكومة الكويتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ودعت المنظمة قوى المجتمع المدني في الكويت إلى أن لا يثنيهم بيان وزارة الداخلية وما تضمنه من تهم جزافية من الضغط على الحكومة للالتزام بالقانون الدولي ووقف ترحيل المواطنين المصريين المعتقلين، كما طالبت الكويت بالامتناع عن تسليم المعتقلين للسلطات المصرية، والتحقيق في القضايا التي صدرت فيها تلك الأحكام والاطلاع على أدلتها.