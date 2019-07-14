رويترز.. الإمارات تنقل مئات المجندين للتدريب خارج اليمن

تسعى القوات الإماراتية في عدن إلى نقل مئات من المجندين للتدريب خارج اليمن، تزامنًا مع الإعلان عن سحب الإمارات جزءا من قواتها المتمركزة في اليمن.

جاء ذلك حسب إفادة وكالة "رويترز" نقلاً عن مسئول إماراتي أكدت على أن المجندين نقلوا من اليمن عبر البحر ورحلات جوية من عدن، دون الكشف عن الجهات التي نقل إليها المجندون الذين سيخضعون لتدريب عسكري.

ومن جانبه علق الباحث السياسي اليمني "عبد الباقي شمسان" على نقل الجنود قائلاً: ما قامت به الإمارات من نقل مئات المجندين للتدريب خارج اليوم يمثل جزءا من إستراتيجيتها المتعلقة بالخروج الإعلامي لا العسكري من اليمن.

كما أشار إلى أن ما قامت به الإمارات ما هو إلا حيث مجرد إخراج لبعض القطاعات العسكرية الإماراتية، مع بقاء التمويل والنخب والأحزمة التابعة لها، في ظل غياب تام للسلطة الشرعية.

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واختتم تصريحاته قائلاً: تمكنت أبو ظبي من خلال المليشيات والجماعات التابعة لها من إحكام السيطرة على جنوب اليمن، مُشيرًا إلى أن إعلان انسحابها من اليمن سيفيدها في تخفيف الضغط الدولي عليها دون أن تفقد السيطرة والنفوذ الذي تمارسه من خلال جماعاتها ومليشياتها المسيطرة على الأرض.