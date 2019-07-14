المغرب.. خفر السواحل يُنقذ 161 مُهاجرًا

تمكنت وحدات خفر السواحل المغربية، من إنقاذ 161 مهاجرا كانوا على متن قوارب مطاطية متهالكة، قبالة سواحلها.

وحسب إفادة قناة "روسيا اليوم"، التي أشارت إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أغلبهم من بلدان إفريقيا "جنوب الصحراء"، وجرى إنقاذهم جميعا بعد تعرضهم لخطر الغرق، ونقلوا إلى المراكز الطبية، وقدمت لهم الخدمات الطبية اللازمة.

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الجدير بالذكر أن إسبانيا كانت قد قررت خصصت 26 مليون يورو، لتزويد الداخلية المغربية بأسطول من الآليات اللوجستية، لتمكينها من احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.