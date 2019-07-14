الوفاق ترد بغارات جوية علي قوات حفتر عقب قصفها"غريان"

أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية، أن طيرانها الحربي استهدف في غارتين جويتين، الأحد، خط إمداد لقوات حفتر، جنوب مدينة غريان، وغرفة عمليات متقدمة جنوبي العاصمة طرابلس ، ردا علي الغارات التي اطلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جوية على مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس عشرات الكيلومترات من الجهة الجنوبية.

وأوضحت عملية بركان الغضب، أن الغارة الأولى استهدفت منطقة مزدة (200 كلم جنوب طرابلس)، أما الغارة الثانية فدمرت غرفة عمليات حفتر، بمحور وادي الربيع، جنوبي طرابلس.

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ونفذ سلاح الجو التابع لحفتر ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات في مدينة غريان، تسببت في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة".

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر قائد قوات شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.