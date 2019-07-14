Responsive image

23º

14
يوليو

الأحد

26º

14
يوليو

الأحد

 خبر عاجل
  • الجزيرة مباشر: قوات الدعم السريع تطلق النار على متظاهرين في مدينة السوكي بولاية سنار وسط السودان .
     منذ 4 ساعة
  • انتحاري يفجر نفسه في مقهى وسط الصومال
     منذ 5 ساعة
  • روحاني: لدينا مشاكل وصعوبات لكننا نمتلك عزيمة قوية امام الاعداء
     منذ 8 ساعة
  • روحاني: سنجتاز المشاكل الراهنة وهذا ليس شعارا
     منذ 8 ساعة
  • روحاني: حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح
     منذ 8 ساعة
  • روحاني: اجراءات الحظر الاميركية لم تؤثر على ارادة وعزيمة الايرانيين
     منذ 8 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

3:19 صباحاً


الشروق

4:58 صباحاً


الظهر

12:00 مساءاً


العصر

3:37 مساءاً


المغرب

7:03 مساءاً


العشاء

8:33 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.. انتحار طالب بطبنجه ومحاولة 2 آخرين

منذ 38 دقيقة
عدد القراءات: 75
عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.. انتحار طالب بطبنجه ومحاولة 2 آخرين

انتحر طالب بالثانوية العامة، اليوم الاحد 14 يوليو ، بإطلاق النار على نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة مستخدمًا طبنجة والده المرخصة بمحافظة الشرقية ، فيما حاول طالب وطالبة أخريين الانتحار لضعف مجموعهما .   وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، ورد فيه العثور على "على ث إ" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.

ودلت التحريات أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه أخذ طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وجارى تحرير المحضر اللازم.‎
اقرأ أيضا   : الطب 95% و  الهندسة 80%... مجلس الجامعات الخاصة يُعلن الحد الأدنى للقبول بالكليات

كما حاول طالب وطالبة، اليوم الاحد، بمحافظة أسيوط، الانتحار بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة، لأن مجموعهما ضعيف.

وتلقى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارين من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي الأول يفيد وصول الطالب "محمد. ن. م"، من 18 سنة، مصاب بآلام شديدة بالمعدة، وفي حالة إعياء شديدة، ودلت التحريات الأولية، أنه حاول الانتحار بشرب مبيد زراعي.

 ووصول "منى. م"، 18 سنة، مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفي حالة إعياء شديدة، ودلت التحريات الأولية، أنها أقبلت على الانتحار بشرب كمية من الأقراص، لضعف مجموعها في الثانوية العامة. 

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحرر المحضر اللازم لكل منهما.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers