عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.. انتحار طالب بطبنجه ومحاولة 2 آخرين

انتحر طالب بالثانوية العامة، اليوم الاحد 14 يوليو ، بإطلاق النار على نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة مستخدمًا طبنجة والده المرخصة بمحافظة الشرقية ، فيما حاول طالب وطالبة أخريين الانتحار لضعف مجموعهما . وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، ورد فيه العثور على "على ث إ" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.

ودلت التحريات أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه أخذ طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وجارى تحرير المحضر اللازم.‎

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كما حاول طالب وطالبة، اليوم الاحد، بمحافظة أسيوط، الانتحار بعد ظهور نتيجة شهادة الثانوية العامة، لأن مجموعهما ضعيف.

وتلقى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارين من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي الأول يفيد وصول الطالب "محمد. ن. م"، من 18 سنة، مصاب بآلام شديدة بالمعدة، وفي حالة إعياء شديدة، ودلت التحريات الأولية، أنه حاول الانتحار بشرب مبيد زراعي.

ووصول "منى. م"، 18 سنة، مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفي حالة إعياء شديدة، ودلت التحريات الأولية، أنها أقبلت على الانتحار بشرب كمية من الأقراص، لضعف مجموعها في الثانوية العامة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وحرر المحضر اللازم لكل منهما.