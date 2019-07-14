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قتيل وجرحى في مسيرات السودان علي يد "الجنجويد"

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 141
قتيل وجرحى في مسيرات السودان علي يد "الجنجويد"

سقط قتيل وعدد من الجرحى، اليوم الأحد 14 يوليو ، بعد استهدافهم من قِبل قوات الدعم السريع (الجنجويد)، خلال مشاركتهم في مسيرة بولاية "سنار" جنوب شرق البلاد، وذلك لإحياء أربعينية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم. 

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (تابعة للمعارضة)، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "ارتقت روح الشهيد/ أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد إصابته برصاصة في الرأس من قِبل مليشيات الجنجويد" ، ووقوع عدد من الإصابات‏ منهم حالات خطرة تم نقلهم لمستشفى سنار".

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