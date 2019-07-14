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قتل مشرد لسرقته زجاجة مياه غازية "كنا بنأدبه بس"

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 63
قتل مشرد لسرقته زجاجة مياه غازية "كنا بنأدبه بس"

لقي مصرع "مشرد"، اليوم الاحد، بتاريخ 14يوليو 2019، علي يد أصحاب محل سوبر ماركت لقيامه بسرقة زجاجة مياه غازية.

 وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عن اعتراف المتهمين، انه قتل مشرد علي يد صاحب السوبر ماركت لقيامه بسرقة زجاجة مياه غازية.

واعترف المتهمون أمام النيابة العامة، بارتكابهم واقعة قتله عقب سرقته زجاجة مياه غازية من المحل الذى يمتلكونه فى شارع عدلى بوسط البلد، مؤكدين إنهم كانوا يرغبون فى تأديب الضحية فقط.

وأضاف المتهمون أمام النيابة العامة، أنهم شاهدوا المجنى عليه، يحاول سرقة زجاجة مياه غازية من محلهم، إلا أنهم أمسكوا به قبل السرقة، مما جعلهم يصطحبونه داخل المحل لضربه وتأديبه حتى لا يكرر فعلته مرة أخرى، إلا أنه توفى نتيجة  حدوث نزيف للمجني عليه تأثير الضرب، ليتوفى بعد دقائق وفقاً لتقرير الطب الشرعي.

كما أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، وتم اصطحابهم إلى قسم عابدين لتحرير البلاغ.

وقال شهود عيان في تصريحات إعلامية، إن الشاب المتوفى معروف لسكان المنطقة فهو دائم التواجد فيها.

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