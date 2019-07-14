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"شاهد".. الجزيرة: تكشف خفايا "علاقة سرية" بين البحرين والقاعدة

منذ 40 دقيقة
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"شاهد".. الجزيرة: تكشف خفايا "علاقة سرية" بين البحرين والقاعدة

كشفت الجزيرة في برنامج "ما خفي أعظم"،تحت عنوان "اللاعبون في النار" ، مساء الأحد 14 يوليو ، عن علاقة سريّة بين المخابرات البحرينية وقيادات في تنظيم القاعدة لاستهداف رموز في المعارضة البحرينية، وتنفيذ أجندة سياسية داخليا وخارجيا، وفق البرنامج.

وأوضح أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين، مضيفا أن "قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين" ، ليتدخل ملك البحرين شخصيا لدى الرياض للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال.

ونقل عن ضابط مخابرات أمريكي سابق يدعى جون كارياكو، شهادته، حيث قال إن "الحكومة البحرينية استسهلت مطالب الجماهير وراهنت على ضرب الشارع السني بالشارع الشيعي، لكنها فشلت في ذلك".

 

وأضاف: "وجدنا في مذكرات المدعو "أبوزبيده" أسماء ثلاث شخصيات من الأسرة الحاكمة في السعودية، وعندما اتصلت بالمسؤلين في الرياض اختفى أصحاب هذع الأسماء ووجدوا مقتولين في الصحراء".


ونقل البرنامج أيضا عن صلاح البندر المستشار الأمني في الديوان الملكي البحريني قوله: "استطعت تسريب تقرير " البندر" لأنني أملك الجنسية البريطانية، وأهم الملفات كانت المخطط الهيكلي لعزل الشيعة عن السنة والتمويل كان من الديوان الملكي نفسه".

وأفاد البرنامج بأن "البحريني هشام البلوشي أرسلته البحرين إلى إيران للتجسس والتنسيق مع تنظيم جند الله المعارضة للنظام هناك، وتصوير الموانئ العسكرية الايرانية، وقال: ساومني الأمن البحريني للتعاون معهم مقابل الإفراج عن أخي جمال المسجون في المملكة".

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