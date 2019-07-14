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ضربة موجعة لـ"حفتر".. مقتل "الكبة"

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 94
ضربة موجعة لـ"حفتر".. مقتل "الكبة"

تلقت ميليشات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضربة موجعة من قوات بركان الغاضبة التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأكد نشطاء ومدونون ليبيون على منصات التواصل الاجتماعي مقتل محمد الشتيوي الملقب بـ "الكبة "،والذي كان آمر ما يسمى" لواء العروبة" التابع لحفتر الذي كان يتخذ من صبراتة مقراً له.

و يعتبر الكبة هو المسؤول عن أفظع الجرائم ضد الإنسانية ، أبرزها طبخ مواطنين أحياءً في الطنجرة و قتل أبناء أمام أعين أمهاتهم.

 

وعلى الصعيد الميداني أيضا تمكن سلاح الجو الليبي  من قصف مواقع عسكرية لمليشيات حفتر في محور وادي الربيع.
كما اجتمع أولياء الدم والمهجرين من ترهونة، واتفقوا على نقاط عدة من بينها، ألا يكون هناك انتقام لعائلات القتلى من مجرمين ترهونة الموالين لحفتر.

وقد تم الاتفاق أيضا مع قوة بركان الغضب لدعم أولياء الدم بفتح محور جديد ويضم ابناء ترهونة فقط.

في ذات السياق تم العثور على جثة "خالد بولغيب" في بوعطني وعليها آثار تعذيب، حيث كان قد أعرب عن اعتراضه على حفتر في وقت سابق.

وحذر نشطاء ليبيون الشعب الليبي من خيانة حفتر، وذلك عقب مقتل كل من ( سعود الضاوي..رشفانة وحسن النقه ) من بني وليد ، مع محمد شعبان الكبة من العجيلات، و جميعهم من أنصار النظام السابق وتم تصفيتهم من قبل مليشيات الكرامة رغم قتالهم بجانبهم .

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