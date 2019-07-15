الدوحة تفتتح أكبر قواعدها البحرية لأمن الحدود



افتتحت الدوحة يوم أمس الأحد، أكبر قواعدها البحرية المتخّصصة بأمن الحدود وحراسة الموانئ والمنشآت النفطية، بمشاركة رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني.

كما شارك في الافتتاح كبار المسئولين القطريين، وعدد من السفراء، ومسئولين عسكريين أجانب، من بينهم قائد أمن السواحل التركي عميد بحري أحمد كندير، والمدير العام لخفر السواحل الكويتية مبارك العميري.

وخلال الافتتاح، دشن آل ثاني عددا من الزوارق البحرية الجديدة التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود؛ كما شهد عرضا لفريق البحث والإنقاذ.

ومن المنتظر أن تلعب القاعدة الجديدة دورا هاما في تأمين الحدود البحرية، ومنع عمليات التهريب والهجرة غير المشروعة، والبحث والإنقاذ.

يُجدر الإشارة إلى أن قاعدة الظعاين البحرية، التي تم إنشاؤها على مساحة كلية تقدر بنحو 639 ألفا و800 متر مربع، تقع في منتصف الساحل الشرقي للدولة وذلك لتسهيل تأمين كافة المياه الإقليمية للدولة والمراكز الحدودية.

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شهدنا اليوم إفتتاح قاعدة الظعاين البحرية وتدشين مجموعه من الزوارق الحديثة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تُعد القاعدة صرحاً أمنياً وعلامة بارزة لتعزيز الإستراتيجية الأمنية في الدولة وتلبيةً لمتطلبات الأمن البحري في #قطر . pic.twitter.com/J0O7ZDOYTG — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) July 14, 2019

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