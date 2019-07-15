لإنقاذ الموسم الزراعي.. سفينة إماراتية سعودية تصل السودان



أشارت المملكة العربية السعودية، إلى أنها أرسلت سفينة مساعدات عاجلة إلى السودان بالتعاون مع الإمارات، بزعم إنقاذ الموسم الزراعي.



جاء ذلك حسب إفادة وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلاً عن مسئول سعودي قال: امتدادا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للشعب السوداني الشقيق، تنطلق سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية "اليوريا" واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.



وكانت أبو ظبي والرياض قد أرسلتا دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي، بزعم دعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وفي نفس السياق، يرى معارضون أن الدعم الخارجي للمجلس العسكري، يأتي في إطار ثورة مضادة لإفشال الحراك الشعبي المطالب بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

​