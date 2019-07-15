"تجويعي يخدم صفقة القرن".. حملة لرفض الإجراءات اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينيين

أثارت الحملة التي تشنها السلطات اللبنانية ضد العمالة الأجنبية، وبالأخص العمال من اللاجئين الفلسطينيين، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق نشطاء التواصل الاجتماعي، حملة تحت شعار "#تجويعي_يخدم_الصفقة"، في إشارة إلى صفقة القرن، احتجاجًا على ملاحقة العمال من اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من العمل، مُطالبين بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي لا تخدم تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين.



وكان وزارة العمل اللبناني قد أطلق حملة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، تضمنت إغلاق المحال التي تشغل عمالا أجانب بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تشغل العمال الأجانب بدون إجازات عمل لهم، حيث يمنع القانون اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 70 حرفة ومهنة، بالإضافة إلى شروط واجب توافرها للحصول على إجازة عمل.



وفي سياق مُتصل أطلق عدد من النشطاء الفلسطينيين دعوات للاجئين في لبنان، لحزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية يوم الأحد 28 يوليو المقبل، ردا على منع الفلسطيني من العمل والعيش بكرامة، مؤكدين على أن حملة وزير العمل اللبناني، تتساوق مع صفقة القرن التي تعدها الإدارة الأمريكية، وتستهدف اللاجئين الفلسطينيين.



ومن جانبه أصدر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان يوم أمس الأحد بيانًا، أشار فيه إلى أن الإجراءات الجائرة بحق الفلسطينيين في لبنان، تسيء إلى العلاقات اللبنانية الفلسطينية، كما وصفت إجراءات وزارة العمل بالظالمة والتي طالت العمال الفلسطينيين في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وبحق مؤسساتهم.

وأضاف البيان: وزارة العمل تتناسى انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني، والذي نسعى من خلاله إلى منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والإنسانية والاجتماعية، مُشددة على أن مواجهة صفقة القرن الأمريكية تمر من بوابة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم، وتمكينهم من العيش بكرامة وعدم ملاحقتهم في أعمالهم.

الجدير بالذكر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات في لبنان يتعدى الـ 174 ألفا و 422 فردا يعيشون في 12 مخيما، و156 تجمعا فلسطينيا في مختلف المناطق اللبنانية، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

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