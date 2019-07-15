مصرع 9 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 11 آخرين جراء حادث تصادم بـ"قنا"

لقي 9 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 15 "قنا – سوهاج".

وكان أمن قنا قد تلقى إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم، نتج عنه وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وجروح وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى "قنا" العام، بينما نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي.

يُجدر الإشارة إلى أن حوادث السير في مصر خلال العام الأخير وصل ضحاياها إلى ما يتراوح بين 25 و27 ألف قتيل وما بين 70 و80 ألف مصاب، أمّا الخسائر المادية فتراوح قيمتها ما بين 30 ملياراً و35 مليار جنيه (ما بين مليار و700 مليون وملياري دولار.

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