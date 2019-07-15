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لبحث انتهاكات الاحتلال بالقدس.. التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا الأربعاء

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 122
لبحث انتهاكات الاحتلال بالقدس.. التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا الأربعاء


تعتزم منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع وزاري استثنائي الأربعاء المقبل، لبحث الانتهاكات الصهيونية بمدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المنظمة يوم أمس الأحد، أكد على أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تضم 57 دولة، تعقد اجتماعا استثنائيا موسعا على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في مقرها بمدينة جدة السعودية الأربعاء المقبل. 

وحسب البيان، فإن الاجتماع يبحث الانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إقدام الاحتلال، مؤخراً على فتح نفق ما يُسمى بطريق الحجّاج أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. 

وأشارت المنظمة إلى أن الاجتماع سيُناقش قرار دولة الاحتلال بمصادرة العديد من العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، والتهديد بهدم عشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدّسة وتهجير أهلها وتغيير هويتها العربية.
 
يُجدر الإشارة إلى أن طريق الحجاج، عبارة عن نفق يمر ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبلدة، ويمتد بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق.
 

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